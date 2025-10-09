Las Flores
Novena edición de la Feria Educativa Distrital: una jornada para conocer la oferta terciaria y universitaria en Plaza Mitre
Este jueves se lleva a cabo en Plaza Mitre la 9ª edición de la Feria Educativa Distrital, organizada por la Oficina de Información Territorial (OIT), donde instituciones de nivel terciario y universitario presentaron sus ofertas académicas a los estudiantes de los distintos colegios secundarios del distrito.
Durante la jornada, jóvenes recorrieron los stands informativos, participaron de charlas y conocieron las distintas propuestas formativas disponibles en Las Flores y la región, tanto en el ámbito público como en el privado.
La iniciativa busca acompañar a los futuros egresados en el proceso de elección de su carrera, brindando información sobre nuevas tecnicaturas, profesorados y carreras universitarias, además de oportunidades de formación profesional y orientación vocacional.
El CEPT 37 de Rosas recibirá un minibús escolar: “Es una hermosa noticia para Las Flores y la educación”, resaltó Gelené
En diálogo con Noticias Las Flores, Ana Magno, inspectora de la rama de Psicología, y Marcela Ferrari, inspectora distrital, destacaron la importancia del evento y el compromiso de las instituciones participantes: “Esta feria reafirma el valor de la educación pública y la igualdad de oportunidades. Es fundamental que cada estudiante pueda conocer la oferta educativa disponible y proyectar su futuro desde el acceso al conocimiento y la formación”, expresaron.
Con gran participación estudiantil y un clima de entusiasmo, la Feria Educativa Distrital volvió a consolidarse como un espacio de encuentro, reflexión y proyección, reafirmando el compromiso de toda la comunidad educativa con el derecho a aprender y crecer.
