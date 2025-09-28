Estudiantes de la Escuela Primaria Nº43 celebraron el Día Internacional de la Paz con actividades creativas y reflexivas

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

En el marco del proyecto institucional “La paz en el mundo”, las y los estudiantes del segundo ciclo del turno mañana de la Escuela Primaria Nº43 llevaron adelante diversas actividades para conmemorar el Día Internacional de la Paz, con el objetivo de reflexionar sobre la importancia de construir una convivencia pacífica desde la escuela.

Como parte de la propuesta pedagógica, el alumnado disfrutó de la película “Hormigas”, una historia animada que promueve la paz como valor central. Tras la proyección, se generó un espacio de diálogo y reflexión, donde los chicos y chicas compartieron sus pensamientos y emociones sobre lo que habían visto.

Además, durante la semana, los propios estudiantes crearon símbolos alusivos a la paz, invitando a todos los cursos a sumarse a la iniciativa, reforzando así el sentido colectivo y participativo del proyecto.

Finalmente, este viernes, se realizó una emotiva intervención en el patio escolar: la totalidad del alumnado del turno mañana formó el símbolo de la paz, como cierre simbólico y visible de una semana de trabajo, expresión y aprendizaje.

Estas acciones reafirman el compromiso de la comunidad educativa con la formación en valores, el respeto mutuo y la promoción de una cultura de paz desde la infancia.