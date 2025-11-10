Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Vandalismo en la Escuela Normal: robaron la bomba de agua, rompieron los baños y suspendieron las clases de ambos turnos

Las Flores

Vandalismo en la Escuela Normal: robaron la bomba de agua, rompieron los baños y suspendieron las clases de ambos turnos

Foto del avatar

Publicado

hace 2 horas

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

Desde la Escuela Normal informaron que en el día de hoy no habrá clases en ninguno de los turnos, debido a un acto de vandalismo que afectó gravemente la infraestructura del establecimiento.

Según explicaron desde la institución, rompieron los baños y se llevaron la bomba de agua, dejando sin suministro a toda la escuela y generando dificultades en la continuidad de las actividades educativas.

El Equipo Directivo indicó que las y los estudiantes recibirán actividades de continuidad pedagógica a través de sus preceptores y preceptoras, mientras se busca reparar los daños ocasionados. Cabe recordar que un hecho similar ya había ocurrido el año pasado, cuando también sustrajeron la bomba de agua del edificio.

Te puede interesar:

Impecable operativo de seguridad por el encuentro de motos: 12 motocicletas y un cuatriciclo fueron secuestrados en diferentes sectores

La Policía Comunal se encuentra trabajando para dar con los autores de este nuevo acto de vandalismo. Además, el Grupo Noticias expresó su repudio total ante este hecho, calificándolo como un ataque inaceptable a la educación y al bienestar de las y los estudiantes.

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia