Vandalismo en la Escuela Normal: robaron la bomba de agua, rompieron los baños y suspendieron las clases de ambos turnos
Desde la Escuela Normal informaron que en el día de hoy no habrá clases en ninguno de los turnos, debido a un acto de vandalismo que afectó gravemente la infraestructura del establecimiento.
Según explicaron desde la institución, rompieron los baños y se llevaron la bomba de agua, dejando sin suministro a toda la escuela y generando dificultades en la continuidad de las actividades educativas.
El Equipo Directivo indicó que las y los estudiantes recibirán actividades de continuidad pedagógica a través de sus preceptores y preceptoras, mientras se busca reparar los daños ocasionados. Cabe recordar que un hecho similar ya había ocurrido el año pasado, cuando también sustrajeron la bomba de agua del edificio.
La Policía Comunal se encuentra trabajando para dar con los autores de este nuevo acto de vandalismo. Además, el Grupo Noticias expresó su repudio total ante este hecho, calificándolo como un ataque inaceptable a la educación y al bienestar de las y los estudiantes.
Vandalismo en la Escuela Normal: robaron la bomba de agua, rompieron los baños y suspendieron las clases de ambos turnos
