PAMI: médicos y afiliados se manifestaron contra el ajuste del Gobierno

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Los médicos de cabecera de PAMI cumplieron hoy el último día de un paro, que iniciaron el lunes por 72 horas, en rechazo al recorte impulsado por el Gobierno nacional.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, los trabajadores de la Salud que impulsaron esta medida confirmaron que se vieron afectados a diversos servicios.

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Desde el lunes no se emiten recetas electrónicas ni órdenes médicas, y las consultas programadas fueron suspendidas. Lo único que no sufrió modificaciones fue la atención tanto en las guardias como en urgencias.

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En este contexto, la situación de la obra social a nivel federal suma otro enfrentamiento con la gestión del presidente Javier Milei por la Resolución 2026-1107-INSSJP-DE, publicada el pasado 9 de abril, y que según los trabajadores implica una baja en sus honorarios.

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Si bien se implementó como un “ordenamiento del sistema«, en la práctica modifica las condiciones de trabajo y reduce de manera significativa la remuneración real.

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Uno de los puntos más cuestionados es el aumento de la cápita, que pasa a $2.100 por afiliado, porque los médicos aseguran que se trata de «una mejora engañosa”, ya que viene acompañada de la eliminación de ingresos clave. “No es un aumento, es un recorte encubierto al trabajo médico”, añadieron.

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Medidas en varios puntos del país

En la sede central de la obra social, situada en la Ciudad de Buenos Aires (Av. Corrientes 655), trabajadores profesionales y no profesionales, junto a jubilados y diversas agrupaciones se concentraron en rechazo al recorte de medicamentos y prestaciones.

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En la provincia de Córdoba, se convocó a una manifestación en la sede de la calle Gral. Paz al 300, luego de que el pasado martes, la senadora nacional de Provincias Unidas (PU) Alejandra Vigo presentara un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que se dé a conocer la “gravísima” situación de afiliados de PAMI, debido al corte de atención médica y la falta de pago a prestadores.

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Asimismo, Vigo exigió la normalización del funcionamiento del sistema de salud, y señaló en su solicitud una “profunda preocupación» por la crítica situación de afiliados en todo el país y en, particular, en Córdoba.

Lo mismo sucedió en Misiones donde también los trabajadores del PAMI local denunciaron la falta de pago en farmacias, demoras en la restitución de medicamentos gratuitos y en servicios de oftalmología.

Días atrás, la Cámara de Ópticas misionera instó a la obra social a pagar los saldos pendientes “de manera urgente” para restablecer el servicio en las ópticas de toda la provincia.

A través de un comunicado, el Colegio de Ópticas de Misiones anunció que la suspensión de sus prestaciones responde a “los incumplimientos en los plazos de pagos» por parte de PAMI y que, a causa de ello, frenaron la atención a sus afiliados hasta que cancelen la totalidad de la deuda.

En las últimas horas, el Gobierno Nacional anunció la transferencia de $150.000 millones para intentar normalizar la deuda con prestadores y calmar el conflicto, mientras que diputados y senadores solicitaron que las autoridades del organismo “den explicaciones en el Congreso sobre los cambios en el sistema de atención médica”.

Desde fin del año pasado, el sistema dejó de pagar las prestaciones a las clínicas, sanatorios y hospitales privados, a raíz de lo cual se impusieron cupos para estudios diagnósticos y los turnos se otorgan a partir de los cuatro meses.

Jubilados apoyaron la medida de los trabajadores del PAMI

El Plenario de Trabajadores Jubilados convocaron hoy a una concentración en la sede central del PAMI, con el objetivo de protestar por la falta de medicamentos e insumos gratuitos.__IP__

Desde las 11, los jubilados se concentraron en la puerta del edificio y llevaron a cabo una olla popular para visibilizar la situación que atraviesan, informaron en un comunicado.

Posteriormente, dieron una conferencia de prensa en la puerta de la entidad, donde le solicitaron al Poder Ejecutivo la renuncia del ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y repudiaron su intervención. En la misma línea, pidieron que haya una dirección del PAMI “electa” y una «auditoría a cargo de trabajadores y jubilados«. #AgenciaNA

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