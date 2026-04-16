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Se intensifican los operativos de tránsito durante la madrugada con verificación de documentación y controles de alcoholemia

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Se intensifican los operativos de tránsito durante la madrugada con verificación de documentación y controles de alcoholemia

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La Dirección de Tránsito, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales, informó que continúan desarrollándose operativos de control vehicular en distintos puntos de la ciudad, los cuales se intensifican especialmente durante las horas de la madrugada.

Desde el área se recuerda a todos los conductores la obligatoriedad de circular con la documentación correspondiente al día, así como el uso obligatorio del casco en el caso de quienes se trasladan en motovehículos.

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Asimismo, se indicó que se continúan realizando controles de alcoholemia con el objetivo de reforzar la seguridad vial y prevenir siniestros. Los operativos son llevados adelante en forma conjunta por personal de Tránsito, efectivos policiales y la Agencia Vial, en el marco de tareas preventivas y de control en la vía pública.

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