Las Flores
Se realizarán controles de tránsito y operativos de alcoholemia durante la madrugada de todo el fin de semana
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La Dirección de Tránsito, perteneciente a la Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales, comunica que se intensificarán los operativos de tránsito en horas de la madrugada durante todo este fin de semana.
Se recuerda a todos los conductores que se debe contar con la documentación obligatoria para circular y uso de casco obligatorio en caso de los motovehículos. Además, se realizarán controles de alcoholemia. Los operativos son llevados adelante por personal de Tránsito, junto a personal policial y de la Agencia Vial.
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