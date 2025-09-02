Controles vehiculares: secuestraron motocicletas por múltiples irregularidades

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

En el marco de los operativos de prevención, personal policial de Las Flores llevó adelante diversos controles vehiculares en diferentes puntos de la ciudad, con intervención del Juzgado de Faltas Municipal a cargo del Dr. Marcelo Genusso.

Como resultado de dichos procedimientos, se procedió al secuestro de varias motocicletas que presentaban distintas irregularidades, como falta de patente colocada, ausencia de seguro obligatorio, conducción sin licencia habilitante ni documentación respaldatoria, escapes antirreglamentarios y falta de espejos retrovisores, carencia de casco protector por parte de los conductores, vehículos que circulaban sin luces reglamentarias y en uno de los casos, conducción por parte de una persona menor de edad.

Todas las motocicletas fueron trasladadas al depósito municipal, quedando a disposición del Juzgado de Faltas local.

Estos controles, enmarcados en órdenes de servicio específicas, tienen como objetivo reforzar la seguridad ciudadana, prevenir delitos cometidos con motovehículos y garantizar el cumplimiento de la Ley Nacional de Tránsito (24.449) y las ordenanzas municipales vigentes.

La Policía de Las Flores recuerda a la comunidad la importancia de circular con la documentación en regla, el uso de casco obligatorio y el correcto estado de los rodados, contribuyendo así a la seguridad vial y a la tranquilidad de todos los vecinos.