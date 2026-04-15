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Investigan la muerte de una mujer de unos 80 años: se habría quitado la vida de un disparo con un revólver

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Investigan la muerte de una mujer de unos 80 años: se habría quitado la vida de un disparo con un revólver

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Un trágico hecho se registró este miércoles 15 de abril en la ciudad de Las Flores, en una vivienda ubicada en la intersección de Lucangioli y Los Manzanares.

Según la información Extraoficial, personal policial acudió al lugar tras un llamado y constató el fallecimiento de una mujer de aproximadamente 80 años de edad. De acuerdo a las primeras averiguaciones, la víctima se habría quitado la vida utilizando un arma de fuego.

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En el lugar no se halló ninguna carta o mensaje que pudiera aportar datos sobre los motivos del hecho, y tampoco se observaron signos de violencia ni indicios de desorden en la vivienda. La escena fue preservada para las tareas periciales correspondientes, mientras que la investigación quedó a cargo de la Fiscalía local, que continuará con las actuaciones para esclarecer completamente lo ocurrido.

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