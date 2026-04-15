Las Flores
Investigan la muerte de una mujer de unos 80 años: se habría quitado la vida de un disparo con un revólver
Un trágico hecho se registró este miércoles 15 de abril en la ciudad de Las Flores, en una vivienda ubicada en la intersección de Lucangioli y Los Manzanares.
Según la información Extraoficial, personal policial acudió al lugar tras un llamado y constató el fallecimiento de una mujer de aproximadamente 80 años de edad. De acuerdo a las primeras averiguaciones, la víctima se habría quitado la vida utilizando un arma de fuego.
En el lugar no se halló ninguna carta o mensaje que pudiera aportar datos sobre los motivos del hecho, y tampoco se observaron signos de violencia ni indicios de desorden en la vivienda. La escena fue preservada para las tareas periciales correspondientes, mientras que la investigación quedó a cargo de la Fiscalía local, que continuará con las actuaciones para esclarecer completamente lo ocurrido.
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