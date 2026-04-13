Las Flores
Accidente vial entre bicicletas movilizó a emergencias: un menor fue derivado al nosocomio
Pasado el mediodía de este lunes, se registró un accidente vial en Avenida Avellaneda, entre las calles General Paz e Hipólito Yrigoyen, donde colisionaron dos bicicletas que eran conducidas por menores de edad.
Por causas que aún se tratan de establecer, ambos rodados impactaron entre sí, provocando la caída de los jóvenes. A raíz del golpe, uno de los menores debió ser trasladado al nosocomio local para su atención médica. En tanto, el otro involucrado no permaneció en el lugar tras el siniestro.
En la escena trabajaron efectivos de la Policía Comunal, personal de Tránsito y una unidad del SAME, quienes asistieron al menor herido y ordenaron la circulación en el sector. Las circunstancias del hecho son materia de investigación.
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