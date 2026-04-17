Las Flores
Debido a un reto viral, suspenden las clases en varias escuelas de Las Flores tras la aparición de amenazas
El hecho no sería aislado, ya que situaciones similares se habrían registrado en otras escuelas de la región
Una fuerte preocupación se vive por estas horas en la ciudad de Las Flores, luego de que aparecieran carteles con amenazas de posibles tiroteos en los baños de distintas instituciones educativas.
Ante esta situación, varios establecimientos decidieron suspender las clases de manera preventiva. Uno de los casos es el de la Escuela Normal, donde los directivos resolvieron interrumpir la actividad escolar este viernes 17 con el objetivo de resguardar la seguridad de los y las estudiantes. Mientras que en la San Miguel también apareció un cartel decidieron hasta el momento no suspender.-
Según se pudo saber, la medida fue adoptada como precaución frente a la circulación de mensajes que generarían temor en la comunidad educativa. La prioridad, indicaron desde las instituciones, es cuidar la integridad de niños, niñas y adolescentes ante cualquier situación que pudiera representar un riesgo.
El hecho no sería aislado, ya que situaciones similares se habrían registrado en otras escuelas de la región. En ese contexto, se investiga la posible vinculación con un “reto viral” que se ha difundido en los últimos días a través de redes sociales, el cual incitaría a realizar este tipo de amenazas. Las autoridades educativas y de seguridad se encuentran trabajando para determinar el origen de los mensajes y llevar tranquilidad a las familias, mientras se evalúan los pasos a seguir para retomar la normalidad en las aulas.
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