Las Flores
Recomendaciones a tener en cuenta en tareas de poda de arbolado público
Desde la Municipalidad de Las Flores se recuerda a la comunidad la información a tener en cuenta a la hora de realizar tareas de poda de arbolado público, el cual comprende especies arbóreas y arbustivas instaladas en lugares del área urbana o rural, sitas en el ejido del Municipio y que están destinadas al uso público, sin tener en cuenta quién y cuándo las hubieren implantado (Ley Provincial Nº 12276)
- Es importante tener en cuenta:
- • Se poda solo cuando es necesario, para despejar tránsito, luminarias, cables, techos y fachadas.
- • La poda realizada por particulares sin el asesoramiento y/o la correspondiente autorización, se encuentra prohibida.
- • El podador deberá estar autorizado por el Municipio para realizar dicha tarea.
- • Si el vecino considera que el árbol en la vereda necesita poda, deberá informarlo en la Subsecretaría de Espacio Público, explicando los motivos del reclamo, detallando la especie a inspeccionar y los datos del interesado, nombre, apellido, dirección y un teléfono de contacto.
Cualquier intervención que se realice sobre el árbol, sin previa autorización, puede ser penalizada.
Esta información se rige de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza Nº 3047/18 (https://lasflores.gob.ar/boletinoficial/ordenanzas/) y siguiendo los lineamientos de la Ley Provincial de Arbolado Público, Ley Nº 12.276 https://normas.gba.gob.ar/documentos/BE3mLIQ0.html
Informe sobre trabajos de poda en las avenidas General Paz y Rivadavia
La oficina de recepción de los reclamos de arbolado público funciona en el espacio correspondiente al Jardín Botánico, en Av. Pte. Perón y Pueyrredón, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 13 horas, por teléfono al 2241 – 470857 o a través del correo electrónico jardinbotanico@lasflores.gob.ar
¿Te gustó esta nota?
Seguí el canal de WhatsApp de Noticias Las Flores y enterate primero.
LALCEC colabora con el Hospital Las Flores para implementar un nuevo sistema en el área de Patología
Multitudinario fin de semana en Plaza Montero: la Feria El Mercader volvió a ser un éxito en Las Flores
La inflación de marzo es del 3,4% y acumula un alza de 9,4% en lo que va del año
Con participación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el CPR, se realizan controles preventivos en rutas
Intendentes de todo el país marcharon unidos por el reclamo de fondos y obras paralizadas
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 4 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 7 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras