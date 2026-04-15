La Fiesta Criolla del Hospital 2026 cerró con un balance positivo y una ganancia neta de $25.080.376

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Según se informó, los ingresos totales alcanzaron los $133.170.719, provenientes de distintos conceptos como venta de entradas, cantina y ventas, sponsors, espacios y donaciones. En cuanto a los egresos, el monto total fue de $108.090.342,07, distribuidos en rubros como campo y premios, artístico y técnica, estructura y predio, suministros (cantina) y administración.

De esta manera, el evento arrojó una ganancia neta de $25.080.376, consolidándose como un importante aporte para el acompañamiento y fortalecimiento del sistema de salud local. Desde la Cooperadora indicaron además que se encuentran a disposición de la comunidad ante cualquier duda o consulta relacionada con el balance presentado.

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