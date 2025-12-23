Las Flores
Asueto administrativo: el Hospital Zonal de Las Flores no atenderá del 24 al 26 de diciembre y el 31 y 1° de enero
El Hospital Zonal de Las Flores informó que, con motivo de un asueto administrativo, no habrá atención administrativa en determinadas fechas durante las próximas semanas. Según se comunicó oficialmente, del 24 al 26 de diciembre y los días 31 de diciembre y 1° de enero, el establecimiento no contará con atención administrativa.
Desde la institución solicitan a las personas que tengan turnos otorgados para esas fechas que se acerquen al hospital para reprogramarlos, a fin de evitar inconvenientes. La medida responde a la reciente disposición que declara el día 26 de diciembre como no laborable, motivo por el cual se busca garantizar que toda la comunidad esté informada, especialmente quienes tengan trámites o turnos administrativos previstos.
