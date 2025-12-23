Las Flores
La Cooperativa Eléctrica informa asueto administrativo y cambios en la atención al público por las fiestas de fin de año
La Cooperativa informa a sus asociados que la Provincia de Buenos Aires dispuso asueto administrativo para los días martes 24 y martes 31 de diciembre, en el marco de las celebraciones de fin de año.
Cabe recordar que previamente ya se habían establecido como días no laborables el 26 de diciembre y el 2 de enero, fechas a las que ahora se suman las nuevas disposiciones provinciales. En consecuencia, no habrá atención al público en el Centro de Atención de Asociados ni en las cajas de cobro durante los días mencionados.
No obstante, la Cooperativa garantizará la prestación de servicios esenciales mediante guardias activas para la atención de emergencias, a través de los siguientes contactos: Guardia de Redes (Energía): 2244 442063 – Servicios de Sepelios: 2244 483416
