La Cooperativa de Electricidad reconoció al Dr. Tulio Serafini

Publicidad

La Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Ltda. informa que se llevó a cabo un emotivo acto de despedida y reconocimiento al Dr. Tullio Serafini, en agradecimiento por sus 40 años de trayectoria médica y su destacada labor al frente de la coordinación de la Unidad de Cuidados Intensivos Móviles (UCIM) de la institución.

Publicidad

Durante el encuentro, se puso en valor su compromiso, vocación de servicio y profesionalismo, cualidades que marcaron una etapa fundamental en el desarrollo y consolidación de este servicio esencial para la comunidad.

Publicidad

En este marco, el Presidente del Consejo de Administración, Cdor. Mario Elgue, brindó unas palabras de reconocimiento y agradecimiento, destacando su trayectoria y dedicación. Posteriormente, junto a miembros del Consejo, hizo entrega de un diploma firmado por trabajadores de la Cooperativa, como símbolo del aprecio y reconocimiento institucional.

Publicidad

El Consejo de Administración y toda la Cooperativa felicitan y agradecen al Dr. Serafini por su invaluable aporte a lo largo de todos estos años, dejando una huella significativa en la institución y en cada uno de los asociados.

Publicidad

Asimismo, se dio la bienvenida a la Dra. Enriqueta Serafini, quien asumirá la coordinación de la UCIM, continuando con la responsabilidad y el compromiso que el servicio requiere.

Publicidad

De esta manera, la Cooperativa reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo sus servicios sociales, garantizando calidad, profesionalismo y cercanía con la comunidad.

Publicidad

Publicidad

Publicidad