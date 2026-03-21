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Por los feriados, la Cooperativa Eléctrica no atenderá al público hasta el jueves 26

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Por los feriados, la Cooperativa Eléctrica no atenderá al público hasta el jueves 26

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hace 7 horas

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La Cooperativa de Electricidad de Las Flores informa a sus asociados que, con motivo de los próximos días no laborables de marzo, se verá modificada la atención administrativa:

* Lunes 23: Feriado Puente
* Martes 24: Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia
* Miércoles 25: 170° Aniversario de la ciudad de Las Flores

Durante estas jornadas no habrá atención al público en Administración, cajas de Cobro y Futurtel.

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Se mantendrán guardias activas las 24 hs para la prestación de los servicios esenciales:
* Redes: 2244 442063
* Futurtel: 2244 483426 (Whatsapp)
* Sepelios: 2244 483416

Agradecemos la comprensión y acompañamiento de todos nuestros asociados.

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