Las Flores
Por los feriados, la Cooperativa Eléctrica no atenderá al público hasta el jueves 26
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La Cooperativa de Electricidad de Las Flores informa a sus asociados que, con motivo de los próximos días no laborables de marzo, se verá modificada la atención administrativa:
* Lunes 23: Feriado Puente
* Martes 24: Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia
* Miércoles 25: 170° Aniversario de la ciudad de Las Flores
Durante estas jornadas no habrá atención al público en Administración, cajas de Cobro y Futurtel.
Corte programado de energía eléctrica en la madrugada de este miércoles en distintos sectores de la ciudad
Se mantendrán guardias activas las 24 hs para la prestación de los servicios esenciales:
* Redes: 2244 442063
* Futurtel: 2244 483426 (Whatsapp)
* Sepelios: 2244 483416
Agradecemos la comprensión y acompañamiento de todos nuestros asociados.
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