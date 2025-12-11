El Municipio anunció asuetos desde el mediodía del 24 y 31, y para los días 26 y 2

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

La Municipalidad de Las Flores comunica a todos los trabajadores municipales la decisión del intendente Alberto Gelené de otorgar asuetos administrativos especiales con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Esta medida busca facilitar que todo el personal pueda disfrutar de las fiestas en compañía de sus familiares y seres queridos.

En primer lugar, con motivo de la Navidad, se ha dispuesto asueto a partir de las 12:00 horas (mediodía) del día miércoles 24 de diciembre, víspera de la celebración. El día siguiente, jueves 25 de diciembre es Feriado Nacional y por decisión del Departamento Ejecutivo municipal, el viernes 26 de diciembre será decretado asueto administrativo. ​En segundo lugar, se otorgará asueto a partir de las 12:00 horas (mediodía) del miércoles 31 de diciembre, víspera de Año Nuevo en tanto que el jueves 1° de enero será Feriado Nacional.

Adicionalmente, y con el fin de prolongar el descanso y permitir un mayor disfrute, se ha dispuesto asueto administrativo para el día viernes 2 de enero, logrando así que los trabajadores municipales gocen de un fin de semana extendido para iniciar el nuevo año. ​Es fundamental aclarar que, si bien se otorgan estos días de descanso, los servicios esenciales e indispensables que la Municipalidad debe garantizar a la comunidad continuarán brindándose con normalidad. Las Secretarías y Direcciones se ocuparán de la debida organización de guardias mínimas en las áreas operativas clave (como salud, seguridad y servicios urbanos, entre otras) para asegurar la prestación ininterrumpida de estas responsabilidades.