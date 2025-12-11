Las Flores
El Municipio anunció asuetos desde el mediodía del 24 y 31, y para los días 26 y 2
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
La Municipalidad de Las Flores comunica a todos los trabajadores municipales la decisión del intendente Alberto Gelené de otorgar asuetos administrativos especiales con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Esta medida busca facilitar que todo el personal pueda disfrutar de las fiestas en compañía de sus familiares y seres queridos.
En primer lugar, con motivo de la Navidad, se ha dispuesto asueto a partir de las 12:00 horas (mediodía) del día miércoles 24 de diciembre, víspera de la celebración. El día siguiente, jueves 25 de diciembre es Feriado Nacional y por decisión del Departamento Ejecutivo municipal, el viernes 26 de diciembre será decretado asueto administrativo. En segundo lugar, se otorgará asueto a partir de las 12:00 horas (mediodía) del miércoles 31 de diciembre, víspera de Año Nuevo en tanto que el jueves 1° de enero será Feriado Nacional.
Adicionalmente, y con el fin de prolongar el descanso y permitir un mayor disfrute, se ha dispuesto asueto administrativo para el día viernes 2 de enero, logrando así que los trabajadores municipales gocen de un fin de semana extendido para iniciar el nuevo año. Es fundamental aclarar que, si bien se otorgan estos días de descanso, los servicios esenciales e indispensables que la Municipalidad debe garantizar a la comunidad continuarán brindándose con normalidad. Las Secretarías y Direcciones se ocuparán de la debida organización de guardias mínimas en las áreas operativas clave (como salud, seguridad y servicios urbanos, entre otras) para asegurar la prestación ininterrumpida de estas responsabilidades.
Donatto Osterrieth y Gastón Billeres, reyes del Karting en Bragado
Hockey: Vitu Falasco, finalista del mundo con Las Leoncitas
Mauro Cardarelli es campeón argentino en la categoría Cadetes
Reforma Laboral: Javier Milei firmó el proyecto y el Gobierno lo enviará al Congreso
Dictaminan suspender fumigaciones con agrotóxicos en Rauch y Tandil
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras