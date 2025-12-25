Navidad tranquila en la ciudad: el Hospital no registró heridos por pirotecnia ni incidentes durante los festejos

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

La Nochebuena se desarrolló con total normalidad en la ciudad, sin que se registraran hechos de gravedad ni situaciones que requirieran intervención de emergencia.

Según el informe brindado por el Hospital local, durante la noche del miércoles y las primeras horas de hoy no se registraron ingresos a la guardia, ni de niños ni de adultos, por accidentes vinculados al uso de pirotecnia u otras situaciones relacionadas con los festejos.

Desde el nosocomio destacaron que no se atendieron heridos por pirotecnia, a pesar de que este tipo de elementos se encuentra prohibido en la localidad, lo que refleja un comportamiento responsable por parte de la comunidad durante las celebraciones.

Las autoridades valoraron positivamente el desarrollo de la jornada y remarcaron la importancia de mantener estas conductas para garantizar festejos seguros para todos.