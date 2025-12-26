Reclamo de las familias TEA Las Flores por la pirotecnia que afectó a niños, adultos y mascotas en estas fiestas

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Pese a la prohibición del uso y comercialización de pirotecnia en nuestra ciudad –vigente bajo la Ley Provincial 15406/22, Art.3 y la Ordenanza Municipal 3208/19– este 24 y 25 de diciembre muchos hicieron oídos sordos a las normas. En mayor medida que en años anteriores, esta Navidad se vivió con el estallido de fuegos artificiales, petardos y otros artefactos ruidosos.

Desde ayer, los medios de comunicación y las redes sociales se convirtieron en el espacio de mayor reclamo de quienes tienen mascotas, familiares niños y adultos con sensibilidad, conscientes de que la diversión de algunos puede ser el sufrimiento de otros.

Tal es el caso de las familias TEA Las Flores, quienes expresaron su repudio por la explosión de fuegos artificiales y llamaron a respetar la normativa vigente para proteger a quienes más lo necesitan.