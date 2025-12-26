Las Flores
Reclamo de las familias TEA Las Flores por la pirotecnia que afectó a niños, adultos y mascotas en estas fiestas
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Pese a la prohibición del uso y comercialización de pirotecnia en nuestra ciudad –vigente bajo la Ley Provincial 15406/22, Art.3 y la Ordenanza Municipal 3208/19– este 24 y 25 de diciembre muchos hicieron oídos sordos a las normas. En mayor medida que en años anteriores, esta Navidad se vivió con el estallido de fuegos artificiales, petardos y otros artefactos ruidosos.
Desde ayer, los medios de comunicación y las redes sociales se convirtieron en el espacio de mayor reclamo de quienes tienen mascotas, familiares niños y adultos con sensibilidad, conscientes de que la diversión de algunos puede ser el sufrimiento de otros.
Tal es el caso de las familias TEA Las Flores, quienes expresaron su repudio por la explosión de fuegos artificiales y llamaron a respetar la normativa vigente para proteger a quienes más lo necesitan.
Accidente de tránsito en el km 291 de la Ruta Nacional Nº 3: colisión entre un camión y un automóvil
Navidad tranquila en la ciudad: el Hospital no registró heridos por pirotecnia ni incidentes durante los festejos
La ciudad, un horno: la sensación térmica alcanzará los 38° y el calor extremo seguirá la semana próxima
Mensajes de navidad: Milei anunció más ajuste y pidió «abrocharse los cinturones»
El Gobierno oficializó los feriados no laborables de 2026: ¿cuáles son?
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras