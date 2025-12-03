Las Flores
Recuerdan que está prohibido el uso y comercialización de pirotecnia
Desde la Municipalidad de Las Flores se recuerda que está prohibido el uso y comercialización de pirotecnia de alto impacto sonoro y de globos aerostáticos; de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial 15406/22, Art.3 y Ordenanza Municipal 3208/19.
Para denunciar el uso de pirotecnia: Comisaría 452222 / Control Urbano 446191
Para más información contactarse con el Área de Cuidado Animal al 2244 442236 o 2244 15 466040.
