Recuerdan que está prohibido el uso y comercialización de pirotecnia

Desde la Municipalidad de Las Flores se recuerda que está prohibido el uso y comercialización de pirotecnia de alto impacto sonoro y de globos aerostáticos; de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial 15406/22, Art.3 y Ordenanza Municipal 3208/19.

Para denunciar el uso de pirotecnia: Comisaría 452222 / Control Urbano 446191

Para más información contactarse con el Área de Cuidado Animal al 2244 442236 o 2244 15 466040.