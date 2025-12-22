Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Planifique sus compras: horarios especiales en supermercados locales durante las fiestas

Las Flores

Planifique sus compras: horarios especiales en supermercados locales durante las fiestas

Foto del avatar

Publicado

hace 9 horas

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

En un acuerdo reciente, la Sociedad Empleados de Comercio de nuestra ciudad y los representantes de los principales supermercados locales, incluidos los de origen chino, definieron los horarios de atención para las próximas fiestas. Según informan, se recomienda a los consumidores planificar sus compras con anticipación, ya que los supermercados locales cerrarán a las 18 horas los días 24 y 31 de diciembre. La misma solicitud se hizo llegar a la Liga de Comercio e Industria para que el resto de los comercios adopten horarios similares. Cabe recordar que el 25 de diciembre y el 1 de enero permanecerán cerrados por feriado nacional.

Por su parte, los supermercados de origen chino podrán mantener su atención más allá de las 18 horas el 24 y 25 de diciembre, quedando la responsabilidad de estos horarios exclusivamente a cargo de sus propietarios.

Te puede interesar:

Taller de Navidad en Punto Digital: Creación de Almanaques 2026 para niños y niñas

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.