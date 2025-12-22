Las Flores
Planifique sus compras: horarios especiales en supermercados locales durante las fiestas
En un acuerdo reciente, la Sociedad Empleados de Comercio de nuestra ciudad y los representantes de los principales supermercados locales, incluidos los de origen chino, definieron los horarios de atención para las próximas fiestas. Según informan, se recomienda a los consumidores planificar sus compras con anticipación, ya que los supermercados locales cerrarán a las 18 horas los días 24 y 31 de diciembre. La misma solicitud se hizo llegar a la Liga de Comercio e Industria para que el resto de los comercios adopten horarios similares. Cabe recordar que el 25 de diciembre y el 1 de enero permanecerán cerrados por feriado nacional.
Por su parte, los supermercados de origen chino podrán mantener su atención más allá de las 18 horas el 24 y 25 de diciembre, quedando la responsabilidad de estos horarios exclusivamente a cargo de sus propietarios.
