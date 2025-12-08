Connect with us
Lunes feriado con alivio térmico para armar el arbolito en Las Flores

Las Flores

Lunes feriado con alivio térmico para armar el arbolito en Las Flores

Este 8 de diciembre, feriado del Día de la Inmaculada Concepción, los florenses disfrutarán de un clima agradable con temperaturas ideales para empezar la decoración navideña.
Este lunes 8 de diciembre, feriado nacional en conmemoración del Día de la Inmaculada Concepción, los habitantes de Las Flores podrán disfrutar de un día templado que invita a preparar la llegada de la Navidad. La jornada trae un esperado alivio térmico en la región, con una temperatura máxima que alcanzará los 27 grados y una mínima de 13 grados.

El clima presenta condiciones ideales para que miles de familias florenses se animen a sacar las cajas con adornos y comiencen a armar sus arbolitos de Navidad, una tradición que año tras año une a grandes y chicos en el hogar.

Las condiciones meteorológicas en la provincia de Buenos Aires acompañan esta celebración religiosa y familiar, brindando un ambiente cálido durante el día y una noche fresca pero agradable. Este alivio térmico contrasta con los días más calurosos que se vivieron en las últimas semanas y es recibido con alivio por toda la comunidad.

Así, este lunes feriado se presenta no solo como una fecha de reflexión religiosa, sino también como una oportunidad para compartir en familia, preparar la casa para las fiestas y disfrutar de un día de descanso con un clima ameno en Las Flores.

