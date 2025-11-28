Falta un mes para el sorteo del gordo de navidad, más de $1.750 millones en premios

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Con más de $1.750 millones en premios, ya están disponibles los billetes de Navidad y Reyes en todas las agencias oficiales de la provincia. Enterate cuánto salen y cuándo se sortea.

Llega el último mes del año y, con él, la ilusión de un gran golpe de suerte. Y qué mejor que convertirte en millonario con el tradicional billete del Gordo de Navidad de Lotería de la Provincia que repartirá un total de $1.755.750.000 en premios.

Los billetes del Gordo de Navidad y de Reyes ya están disponibles en las más de 4.300 agencias oficiales. Al igual que en las ediciones anteriores, el apostador elige su número de la suerte y el agenciero emite el ticket por la terminal en forma inmediata.

Este año, el primer premio del Gordo de Navidad será de más de $800 millones, mientras que el segundo entregará $250 millones, el tercero $65 millones, el cuarto $25 millones, y habrá $12 millones destinados al quinto premio, por billete entero.

Además, habrá ganadores con las terminaciones del primer premio y por aproximación hasta la quinta posición.

¿Cuánto sale y cuándo se sortea el Gordo de Navidad?

El billete se puede adquirir en cualquiera de sus modalidades: el billete entero, por un valor de $50.000; o por fracción, a $5.000 cada una.

El sorteo del Gordo de Navidad, se realizará el día 26 de diciembre a las 21hs en el Salón de Sorteos de Lotería de la Provincia de Buenos Aires y será transmitido en vivo por el canal de Youtube del Organismo.

Sorteo de Reyes

Por su parte, los billetes del Sorteo de Reyes también ya están disponibles en todas las agencias oficiales de la Provincia. En esta ocasión, ofrece más de $500 millones en premios con un premio mayor de $300 millones. Además, habrá importantes premios hasta el 5to puesto, a las aproximaciones y a las terminaciones del primer lugar.

El valor del entero es de $20.000 mientras que cada fracción tiene un valor de $2.000.

El sorteo de Reyes se realizará el día 16 de enero de 2026 a las 21hs en el Salón de Sorteos y, también se transmitirá en vivo por el canal de Youtube de Lotería de la Provincia.