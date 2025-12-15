Las Flores
Taller de Navidad en Punto Digital: Creación de Almanaques 2026 para niños y niñas
Como cada año, desde Punto Digital se abre un Taller de Navidad para niños y niñas de 7 a 11 años, donde en esta oportunidad se realizaran almanaques 2026, en formato mignon (para heladera), con diseños hechos por los participantes del taller. El mismo se llevará a cabo en la sede de Punto Digital (Av. Gral. Paz y Alem, subsuelo) el miércoles 17 a las 10 de la mañana. En el taller se trabajara con Canva, para el diseño de los almanaques, por lo que los niños y niñas que participen, deberán tener conocimiento previo en el uso de PC.
Además, se brindarán todos los materiales para que se lleven sus calendarios, una vez terminados. La inscripción se puede realizar desde el siguiente link: https://forms.gle/DvVaGxZa5uLd8Ac49 o en Punto Digital, de lunes a viernes de 8 a 15 horas.
