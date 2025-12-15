Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Taller de Navidad en Punto Digital: Creación de Almanaques 2026 para niños y niñas

Las Flores

Taller de Navidad en Punto Digital: Creación de Almanaques 2026 para niños y niñas

Foto del avatar

Publicado

hace 19 minutos

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

Como cada año, desde Punto Digital se abre un Taller de Navidad para niños y niñas de 7 a 11 años, donde en esta oportunidad se realizaran almanaques 2026, en formato mignon (para heladera), con diseños hechos por los participantes del taller. El mismo se llevará a cabo en la sede de Punto Digital (Av. Gral. Paz y Alem, subsuelo) el miércoles 17 a las 10 de la mañana. En el taller se trabajara con Canva, para el diseño de los almanaques, por lo que los niños y niñas que participen, deberán tener conocimiento previo en el uso de PC.

Además, se brindarán todos los materiales para que se lleven sus calendarios, una vez terminados. La inscripción se puede realizar desde el siguiente link: https://forms.gle/DvVaGxZa5uLd8Ac49 o en Punto Digital, de lunes a viernes de 8 a 15 horas.

Te puede interesar:

El Hogar Agrícola volvió a llenar de espíritu navideño el veredón municipal

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.