El Hogar Agrícola volvió a llenar de espíritu navideño el veredón municipal

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Como cada año, el Hogar Agrícola de “Las Flores” desplegó su creatividad y trabajo comunitario para montar el tradicional árbol de Navidad y el pesebre en el veredón del Palacio Municipal, sobre la avenida Rivadavia.

La ornamentación, realizada íntegramente por el equipo y alumnos del Hogar Agrícola, ya forma parte del paisaje característico de estas fechas y se ha convertido en un símbolo esperado por los vecinos que transitan diariamente por el centro de la ciudad.

El árbol, elaborado con materiales reciclados y detalles artesanales, se destaca junto a un pesebre cuidadosamente ambientado, que recrea la escena del nacimiento del Niño Jesús con figuras de gran tamaño y un fondo decorado especialmente para la ocasión.

La propuesta busca transmitir un mensaje de unión, esperanza y celebración comunitaria, invitando a florenses y visitantes a acercarse, sacarse fotos y disfrutar del clima festivo que comienza a sentirse en la ciudad.

Una vez más, el Hogar Agrícola aporta su creatividad y compromiso para embellecer el espacio público y mantener viva una tradición que ya es parte de la identidad navideña de Las Flores.