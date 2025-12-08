Las Flores
El Hogar Agrícola volvió a llenar de espíritu navideño el veredón municipal
Como cada año, el Hogar Agrícola de “Las Flores” desplegó su creatividad y trabajo comunitario para montar el tradicional árbol de Navidad y el pesebre en el veredón del Palacio Municipal, sobre la avenida Rivadavia.
La ornamentación, realizada íntegramente por el equipo y alumnos del Hogar Agrícola, ya forma parte del paisaje característico de estas fechas y se ha convertido en un símbolo esperado por los vecinos que transitan diariamente por el centro de la ciudad.
El árbol, elaborado con materiales reciclados y detalles artesanales, se destaca junto a un pesebre cuidadosamente ambientado, que recrea la escena del nacimiento del Niño Jesús con figuras de gran tamaño y un fondo decorado especialmente para la ocasión.
La propuesta busca transmitir un mensaje de unión, esperanza y celebración comunitaria, invitando a florenses y visitantes a acercarse, sacarse fotos y disfrutar del clima festivo que comienza a sentirse en la ciudad.
Una vez más, el Hogar Agrícola aporta su creatividad y compromiso para embellecer el espacio público y mantener viva una tradición que ya es parte de la identidad navideña de Las Flores.
