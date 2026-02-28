En Las Flores ya está abierta la inscripción 2026 para los Talleres Culturales y los cursos anuales del Hogar Agrícola

La Dirección de Cultura informó que ya se encuentra abierta la inscripción para los Talleres Culturales 2026, con propuestas destinadas a niños, adolescentes y adultos.

Desde el área destacaron que el objetivo es generar espacios de aprendizaje, creatividad y encuentro, fortaleciendo el acceso a distintas disciplinas artísticas en la comunidad.

Quienes deseen inscribirse o recibir más información pueden acercarse a la sede de la Dirección de Cultura, ubicada en Av. Gral. Paz 570, o comunicarse telefónicamente al 2244 48-5466.

“Los esperamos para compartir un nuevo año de arte y encuentro”, señalaron desde la organización.

Por su parte, el Hogar Agrícola, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, anunció que del 2 al 13 de marzo se llevará adelante la inscripción a los talleres que se dictarán durante todo el año.

La propuesta incluye una amplia variedad de cursos: Crochet, Cartonería, Macramé (1° y 2° año), Peluquería, Maquillaje Social, Cocina Mixta (1° y 2° año), Confección de bolsos, Bordado, Telar (1° y 2° año), Decoupage, Corte y confección, Técnicas mixtas, Artesanías con porcelana fría, Manicuría y Reciclado.

La inscripción se realizará en la sede ubicada en Pueyrredón 655, entre Santamarina y Cisneros, de lunes a viernes de 8 a 13 horas.

Como requisitos, se solicita ser mayor de 16 años y presentar fotocopia del DNI. Para consultas, está disponible el teléfono 2241-560168.

De esta manera, el 2026 comienza con múltiples oportunidades de formación y desarrollo personal en distintos ámbitos, reafirmando el compromiso local con la cultura, la capacitación y el crecimiento comunitario.