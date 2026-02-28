Las Flores
En Las Flores ya está abierta la inscripción 2026 para los Talleres Culturales y los cursos anuales del Hogar Agrícola
En el inicio del ciclo 2026, el municipio de Las Flores abrió la inscripción para una amplia variedad de propuestas formativas y artísticas destinadas a vecinos de todas las edades, tanto desde la Dirección de Cultura como desde el Hogar Agrícola.
La Dirección de Cultura informó que ya se encuentra abierta la inscripción para los Talleres Culturales 2026, con propuestas destinadas a niños, adolescentes y adultos.
Desde el área destacaron que el objetivo es generar espacios de aprendizaje, creatividad y encuentro, fortaleciendo el acceso a distintas disciplinas artísticas en la comunidad.
Quienes deseen inscribirse o recibir más información pueden acercarse a la sede de la Dirección de Cultura, ubicada en Av. Gral. Paz 570, o comunicarse telefónicamente al 2244 48-5466.
“Los esperamos para compartir un nuevo año de arte y encuentro”, señalaron desde la organización.
Por su parte, el Hogar Agrícola, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, anunció que del 2 al 13 de marzo se llevará adelante la inscripción a los talleres que se dictarán durante todo el año.
La propuesta incluye una amplia variedad de cursos: Crochet, Cartonería, Macramé (1° y 2° año), Peluquería, Maquillaje Social, Cocina Mixta (1° y 2° año), Confección de bolsos, Bordado, Telar (1° y 2° año), Decoupage, Corte y confección, Técnicas mixtas, Artesanías con porcelana fría, Manicuría y Reciclado.
La inscripción se realizará en la sede ubicada en Pueyrredón 655, entre Santamarina y Cisneros, de lunes a viernes de 8 a 13 horas.
Como requisitos, se solicita ser mayor de 16 años y presentar fotocopia del DNI. Para consultas, está disponible el teléfono 2241-560168.
De esta manera, el 2026 comienza con múltiples oportunidades de formación y desarrollo personal en distintos ámbitos, reafirmando el compromiso local con la cultura, la capacitación y el crecimiento comunitario.
