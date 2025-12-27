Las Flores
San Miguel del Monte y 25 de Mayo celebran premios millonarios en el Gordo de Navidad
El tradicional sorteo de El Gordo de Navidad repartió anoche, viernes, millones de pesos en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, dejando como protagonistas a localidades como San Miguel del Monte y 25 de Mayo, que celebraron importantes premios.
El primer premio, correspondiente al número 77.222, distribuyó un total de 800 millones de pesos. Los billetes ganadores se vendieron en Tigre, con tres fracciones; Berazategui, con cinco fracciones; y 25 de Mayo, donde dos fracciones resultaron favorecidas por la suerte.
En tanto, el segundo premio fue para el número 12.542, que repartió 250 millones de pesos. Nueve fracciones fueron vendidas en la localidad de San Miguel del Monte, mientras que la fracción restante se comercializó en 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría.
Falta un mes para el sorteo del gordo de navidad, más de $1.750 millones en premios
El tercer premio, correspondiente al número 87.156, distribuyó 65 millones de pesos entre varias localidades bonaerenses: Mar del Plata (cuatro fracciones), Miramar, San Andrés (partido de General San Martín), Coronel Suárez, Chacabuco, Burzaco (Almirante Brown) y Ezpeleta (Quilmes).
El sorteo se realizó desde el Salón de Sorteos del Instituto de Lotería de la Provincia y fue transmitido en vivo y en directo a través del canal oficial de YouTube, permitiendo que miles de personas siguieran el evento en tiempo real.
Una vez más, El Gordo de Navidad confirmó su carácter federal, llevando alegría y premios millonarios a distintos rincones de la provincia.
