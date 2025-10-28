La Plata
Ya está en venta el Gordo de Navidad de Lotería de la Provincia: repartirá $ 1.755.750.000 en premios
El billete entero cuesta $ 50.000 y la fracción, $ 5.000. Todos los números están disponibles en todas las agencias. También está en venta Reyes.
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Este año, el Gordo de Navidad repartirá un total de $ 1.755.750.000 en premios. El primer premio será de más de $ 800 millones, mientras que el segundo entregará $ 250 millones; el tercero, $ 65 millones; el cuarto, $ 25 millones, y el quinto, $ 12 millones por billete entero. Además, también habrá ganadores con las terminaciones del primer premio y por aproximación hasta la quinta posición.
El billete se puede adquirir en cualquiera de sus modalidades: entero, por un valor de $ 50.000, o por fracción, con un valor de $ 5.000. Al igual que en las ediciones anteriores, el apostador tendrá la posibilidad de elegir su número de juego y el agenciero emitirá el ticket por la terminal en forma inmediata.
El sorteo del Gordo de Navidad se realizará el día 26 de diciembre a las 21 en el Salón de Sorteos y será transmitido en vivo por el canal de Youtube de Lotería de la Provincia.
El Sorteo de Reyes
En tanto, los billetes del Sorteo de Reyes también ya están disponibles en todas las agencias oficiales de la Provincia. Se repartirán más de $ 500 millones en premios con un premio mayor de $ 300 millones. El valor del entero es de $ 20.000, y cada fracción, $ 2.000.
La Cámara Electoral rechazó reimprimir las boletas sin la cara de Espert
El sorteo de Reyes se realizará el 16 de enero. (DIB)
Colisión entre auto y moto: el conductor del rodado menor escapó del lugar tras dejar a su acompañante con lesiones graves
Alumnos del Centro de formación Integral N°1 transforman colillas de cigarrillos en baldosas ecológicas
Orgullo florense: Fiorella Propato se consagró campeona panamericana con la Selección Mayor Argentina de Pádel
Ya está en venta el Gordo de Navidad de Lotería de la Provincia: repartirá $ 1.755.750.000 en premios
Abierta la inscripción al Curso Gratuito de Manipulación de Alimentos – Modalidad Virtual
tendencia
- Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
- La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
- Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
- Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
- Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
- Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
- Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
- Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras