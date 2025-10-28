Connect with us
Ya está en venta el Gordo de Navidad de Lotería de la Provincia: repartirá $ 1.755.750.000 en premios

La Plata

Ya está en venta el Gordo de Navidad de Lotería de la Provincia: repartirá $ 1.755.750.000 en premios

El billete entero cuesta $ 50.000 y la fracción, $ 5.000. Todos los números están disponibles en todas las agencias. También está en venta Reyes.

Este año, el Gordo de Navidad repartirá un total de $ 1.755.750.000 en premios. El primer premio será de más de $ 800 millones, mientras que el segundo entregará $ 250 millones; el tercero, $ 65 millones; el cuarto, $ 25 millones, y el quinto, $ 12 millones por billete entero. Además, también habrá ganadores con las terminaciones del primer premio y por aproximación hasta la quinta posición.

El billete se puede adquirir en cualquiera de sus modalidades: entero, por un valor de $ 50.000, o por fracción, con un valor de $ 5.000. Al igual que en las ediciones anteriores, el apostador tendrá la posibilidad de elegir su número de juego y el agenciero emitirá el ticket por la terminal en forma inmediata.

El sorteo del Gordo de Navidad se realizará el día 26 de diciembre a las 21 en el Salón de Sorteos y será transmitido en vivo por el canal de Youtube de Lotería de la Provincia.

El Sorteo de Reyes

En tanto, los billetes del Sorteo de Reyes también ya están disponibles en todas las agencias oficiales de la Provincia. Se repartirán más de $ 500 millones en premios con un premio mayor de $ 300 millones. El valor del entero es de $ 20.000, y cada fracción, $ 2.000.

El sorteo de Reyes se realizará el 16 de enero. (DIB)

