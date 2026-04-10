Las Flores
Las Flores recibirá más de $670 millones del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento Municipal
La ciudad de Las Flores sería una de las beneficiadas por el nuevo Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM) impulsado por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, en el marco de la Ley de Endeudamiento 2026–2027.
Según estimaciones oficiales basadas en el esquema de distribución provincial, al distrito le corresponderá $676.837.000 millones, un monto clave para reforzar las finanzas locales en un contexto económico complejo.
Este fondo tiene como objetivo principal asistir a los municipios bonaerenses frente a desequilibrios financieros y garantizar el funcionamiento de servicios esenciales, además de impulsar obras y programas de desarrollo local.
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Cómo se distribuyen los recursos
El FEFIM se financia con el 8% de los recursos provenientes del endeudamiento provincial, con un piso garantizado de cientos de miles de millones de pesos para todos los municipios.
Del total:
- El 70% se reparte automáticamente según el Coeficiente Único de Distribución (CUD).
- El 30% restante se destina a programas específicos de infraestructura, transporte y cultura con impacto local.
Un alivio para las arcas municipales
Para Las Flores, este ingreso representaría una herramienta fundamental para: sostener servicios públicos, ejecutar obras de infraestructura, fortalecer áreas como salud, educación y desarrollo social, y planificar el presupuesto con mayor previsibilidad.
Además, los recursos son de libre disponibilidad, lo que permite al municipio definir su destino según las necesidades locales.
Cronograma de pagos
El fondo será transferido en cinco cuotas: tres durante 2026 (abril, agosto y noviembre), y dos en 2027. La primera transferencia está prevista para fines de abril, marcando el inicio de la llegada de estos recursos a los distritos bonaerenses.
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