Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Festejos de Año Nuevo con balance positivo: sin heridos por pirotecnia, disturbios ni accidentes en el comienzo del 1° de enero

Las Flores

Festejos de Año Nuevo con balance positivo: sin heridos por pirotecnia, disturbios ni accidentes en el comienzo del 1° de enero

Foto del avatar

Publicado

hace 8 horas

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

La ciudad recibió el Año Nuevo con total tranquilidad. Según pudo confirmar este medio tras comunicarse con la Dirección del nosocomio local y con la Policía Comunal, los festejos por la llegada del 1° de enero se desarrollaron sin incidentes.

De acuerdo a la información oficial, durante la noche del 31 de diciembre, la madrugada y la mañana de este miércoles 1° de enero, no se registraron personas heridas por el uso de pirotecnia, ni disturbios, ni accidentes de tránsito.

Desde ambas instituciones destacaron el comportamiento responsable de la comunidad, lo que permitió que el inicio del nuevo año transcurriera de manera ordenada y sin situaciones que lamentar.

Te puede interesar:

Planifique sus compras: horarios especiales en supermercados locales durante las fiestas

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.