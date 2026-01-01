Las Flores
Festejos de Año Nuevo con balance positivo: sin heridos por pirotecnia, disturbios ni accidentes en el comienzo del 1° de enero
La ciudad recibió el Año Nuevo con total tranquilidad. Según pudo confirmar este medio tras comunicarse con la Dirección del nosocomio local y con la Policía Comunal, los festejos por la llegada del 1° de enero se desarrollaron sin incidentes.
De acuerdo a la información oficial, durante la noche del 31 de diciembre, la madrugada y la mañana de este miércoles 1° de enero, no se registraron personas heridas por el uso de pirotecnia, ni disturbios, ni accidentes de tránsito.
Desde ambas instituciones destacaron el comportamiento responsable de la comunidad, lo que permitió que el inicio del nuevo año transcurriera de manera ordenada y sin situaciones que lamentar.
