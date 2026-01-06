Contundente: Encuesta revela descontento con la Liga de Comercio en Las Flores

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

La comunidad de Las Flores expresó su descontento con la actuación de la Liga de Comercio e Industria, según los resultados de una encuesta realizada por Noticias Las Flores. En esta consulta, donde se preguntó si la Liga impulsa el comercio local mediante estrategias concretas, 193 vecinos respondieron negativamente y apenas uno mostró apoyo.

Este resultado refleja una percepción generalizada sobre la falta de liderazgo de la entidad en la ciudad. Los comerciantes y consumidores advierten que no se aplican políticas ni acciones estratégicas para activar las ventas en fechas clave, como Navidad,mDía del Niño, Día de la Madre, el Día del Padre o el Cyber Monday, entre otros, momentos que podrían aprovecharse para dinamizar el mercado local.

En contraste, en ciudades vecinas se observa una fuerte participación de sus ligas de comercio, que desarrollan campañas, promociones y eventos que incentivan a los consumidores a comprar en los comercios locales, generando así un impacto positivo en las ventas y en la economía de esas comunidades.

La falta de iniciativas concretas en Las Flores evidencia una oportunidad para que la Liga de Comercio e Industria revise su rol y diseñe estrategias más activas y coordinadas que permitan potenciar el comercio local, beneficiando tanto a los comerciantes como a los vecinos.

La comunidad espera que esta situación pueda revertirse pronto para fortalecer la economía de la ciudad y aprovechar el potencial comercial que poseen las fechas especiales y las campañas de promoción.