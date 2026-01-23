Las Flores
La Liga de Comercio e Industria de Las Flores expresó su apoyo a la reforma laboral
En diálogo con Noticias Las Flores, Carlos Cattorini sostuvo que “es necesario habilitar todas las posibilidades que tienen las pymes, especialmente las más pequeñas, para generar empleo”, y agregó que “la mejor manera de terminar con el trabajo en negro es creando un sistema distinto que amplíe oportunidades para quienes hoy no tienen trabajo o lo tienen en condiciones informales”.
La REMSAL (Región Empresaria del Salado) que integra la Liga de Comercio e Industria de Las Flores, manifestó públicamente su respaldo al proyecto de modernización laboral y reclamó mayores posibilidades para las pequeñas y medianas empresas, al considerar que son el principal motor de generación de empleo en el país.
El pronunciamiento se dio tras una reunión realizada en el Senado, donde un nutrido grupo de dirigentes y empresarios de la región mantuvo un encuentro con equipos técnicos vinculados a la ministra Patricia Bullrich. Allí, los representantes de REMSAL transmitieron su apoyo a los puntos incluidos en la iniciativa de reforma laboral y plantearon la necesidad de contemplar aspectos que faciliten la contratación de personal por parte de las pymes, que actualmente concentran cerca del 74% del empleo nacional.
Desde la entidad consideraron indispensable avanzar en un régimen específico para estas empresas y sostener ejes clave como el fin de la ultraactividad y la posibilidad de que los convenios de menor ámbito prevalezcan sobre los de mayor alcance, con el objetivo de construir un esquema laboral más dinámico y adaptable a las distintas realidades productivas.
En diálogo con Noticias Las Flores, el presidente de REMSAL, Carlos Cattorini, fue contundente: “Sin ninguna duda apoyamos la reforma laboral. Es necesario habilitar todas las posibilidades que tienen las pymes, y especialmente las más pequeñas, de generar empleo y que hoy no lo hacen por las condiciones que están vigentes».
Al mismo tiempo agregó que «Pensamos que la mejor manera de acabar con el empleo en negro es brindando las posibilidades para hacer un sistema distinto. Esto va a traer mejores oportunidades para quienes hoy no tienen trabajo o lo tienen en condiciones informales”.
Desde la Región Empresaria del Salado remarcaron que la modernización del marco laboral resulta clave para fortalecer el entramado productivo, promover el empleo registrado y acompañar el desarrollo económico de las comunidades del interior bonaerense.
