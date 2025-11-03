Connect with us
Asueto municipal el viernes 7 por la conmemoración del Día del Trabajador Municipal

Las Flores

hace 3 horas

Con motivo de celebrarse el «Día del Trabajador Municipal» el dia 8 de noviembre, el Departamento ejecutivo decretó trasladar y dar asueto el viernes 7.

Esta mañana el intendente municipal Alberto Gelené, firmó el decreto que según la ordenanza Nº 2836/15 –Estatuto para el Personal de la Municipalidad de Las Flores- en su artículo 104º establece el día 8 de noviembre de cada año como “Día del Trabajador Municipal”, fecha en la cual los agentes municipales gozarán de asueto trasladable, conforme a las modalidades que establezca el Departamento Ejecutivo a fin de garantizar la prestación de los servicios públicos indispensables;

Así mismo se adopatarán los recaudos correspondientes para garantizar el cumplimiento de los servicios esenciales.

