Por orden del Intendente, la pileta del Country solo cerrará el 1° de enero

Las Flores

Por orden del Intendente, la pileta del Country solo cerrará el 1° de enero

Publicado

hace 3 horas

-

0
La Secretaría de Deportes y Cultura, junto al Intendente Municipal, informaron que debido a las altas temperaturas se dispusieron horarios especiales de apertura del Centro Recreativo Municipal.

DÍAS Y HORARIOS

31 de diciembre: abierto de 14 a 18 hs

2 de enero: abierto de 14 a 18 hs

1° de enero: permanecerá cerrado

La pileta del Country solo cerrará el jueves 1° de enero. Se solicita a la comunidad tener en cuenta esta información y respetar los horarios establecidos

