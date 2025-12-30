Las Flores
Por orden del Intendente, la pileta del Country solo cerrará el 1° de enero
La Secretaría de Deportes y Cultura, junto al Intendente Municipal, informaron que debido a las altas temperaturas se dispusieron horarios especiales de apertura del Centro Recreativo Municipal.
DÍAS Y HORARIOS
31 de diciembre: abierto de 14 a 18 hs
Risas, abrazos y celebración: adultos mayores se reunieron para un cierre de año lleno de emoción
2 de enero: abierto de 14 a 18 hs
1° de enero: permanecerá cerrado
La pileta del Country solo cerrará el jueves 1° de enero. Se solicita a la comunidad tener en cuenta esta información y respetar los horarios establecidos
