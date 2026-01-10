Se reanuda la actividad en la pileta del Centro Recreativo Municipal tras completarse las tareas de mantenimiento

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Tras completarse las tareas de mantenimiento correspondientes, quedó habilitada nuevamente la pileta del Centro Recreativo Municipal “Presidente Néstor Kirchner”, retomando así su funcionamiento habitual.

Desde el área se recordó a la comunidad que el horario de uso del natatorio es de 14 a 19 horas, y que el predio cuenta con todas las medidas necesarias para garantizar una estadía segura, incluyendo servicio de guardavidas, profesores a cargo y enfermería.

De esta manera, el espacio vuelve a estar disponible para el disfrute de vecinos y vecinas, ofreciendo una alternativa recreativa y deportiva en un entorno cuidado y con acompañamiento profesional.