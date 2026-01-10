Las Flores
Se reanuda la actividad en la pileta del Centro Recreativo Municipal tras completarse las tareas de mantenimiento
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Tras completarse las tareas de mantenimiento correspondientes, quedó habilitada nuevamente la pileta del Centro Recreativo Municipal “Presidente Néstor Kirchner”, retomando así su funcionamiento habitual.
Desde el área se recordó a la comunidad que el horario de uso del natatorio es de 14 a 19 horas, y que el predio cuenta con todas las medidas necesarias para garantizar una estadía segura, incluyendo servicio de guardavidas, profesores a cargo y enfermería.
De esta manera, el espacio vuelve a estar disponible para el disfrute de vecinos y vecinas, ofreciendo una alternativa recreativa y deportiva en un entorno cuidado y con acompañamiento profesional.
La Ruta 3 fue incluida en la Etapa II de la Red Federal de Concesiones y saldrá a licitación nacional e internacional
ABSA confirmó la suba para la tarifa residencial de agua de 2026
Se reanuda la actividad en la pileta del Centro Recreativo Municipal tras completarse las tareas de mantenimiento
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras