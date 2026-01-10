Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Se reanuda la actividad en la pileta del Centro Recreativo Municipal tras completarse las tareas de mantenimiento

Las Flores

Se reanuda la actividad en la pileta del Centro Recreativo Municipal tras completarse las tareas de mantenimiento

Foto del avatar

Publicado

hace 41 minutos

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

Tras completarse las tareas de mantenimiento correspondientes, quedó habilitada nuevamente la pileta del Centro Recreativo Municipal “Presidente Néstor Kirchner”, retomando así su funcionamiento habitual.

Desde el área se recordó a la comunidad que el horario de uso del natatorio es de 14 a 19 horas, y que el predio cuenta con todas las medidas necesarias para garantizar una estadía segura, incluyendo servicio de guardavidas, profesores a cargo y enfermería.

De esta manera, el espacio vuelve a estar disponible para el disfrute de vecinos y vecinas, ofreciendo una alternativa recreativa y deportiva en un entorno cuidado y con acompañamiento profesional.

Te puede interesar:

Las Flores: temperaturas en ascenso al inicio de la semana y descenso hacia el fin de semana

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.