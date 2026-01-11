Fin de la inestabilidad: se anuncian días calurosos para la semana, sin lluvias a la vista para Las Flores y la zona

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó el fin del clima inestable y de las temperaturas otoñales que se registraron en los últimos días, dando paso nuevamente a jornadas más cálidas en la región.

Para este domingo, se espera una mínima de 14° y una máxima de 31°, con cielo despejado, lo que marcará un claro ascenso de la temperatura y condiciones ideales para actividades al aire libre.

El lunes continuará el tiempo cálido, con una mínima de 17° y una máxima de 33°, bajo un cielo mayormente soleado, consolidando el retorno del calor. En tanto, para el martes el pronóstico indica una mínima de 20° y una máxima de 27°, con cielo parcialmente nublado, presentando un leve descenso térmico aunque sin perder estabilidad.

Finalmente, el miércoles volverá a registrarse un aumento de la temperatura, con una máxima estimada en 31°, manteniéndose las condiciones de buen tiempo. De esta manera, el SMN anticipa una semana con predominio de buen tiempo y temperaturas elevadas, dejando atrás la inestabilidad y el aire otoñal.