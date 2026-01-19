Connect with us
Semana con tiempo estable en Las Flores: no se esperan lluvias y las temperaturas irán en ascenso

Las Flores

Semana con tiempo estable en Las Flores: no se esperan lluvias y las temperaturas irán en ascenso

Las Flores vivirá una semana con cielos mayormente despejados, casi sin probabilidad de lluvia, y un marcado ascenso térmico hasta el fin de semana, según los últimos datos disponibles. El aire cálido dominará la región, ofreciendo días ideales para actividades al aire libre y con escasas chances de precipitaciones, al menos hasta el sábado inclusive.

Según el pronóstico, los primeros días de la semana comenzarán con temperaturas agradables y cielo soleado, con máximas que se ubicarán cerca de los 26 °C el lunes y que irán aumentando con rapidez a medida que avance la semana.

Hacia el martes y el miércoles, el calor será más notorio, con valores máximos que podrían acercarse o superar los 30 °C, mientras que las mínimas también se mantendrán más altas, favoreciendo noches templadas.

El jueves y viernes se espera que el termómetro continúe al alza, alcanzando marcas que rondarían los 34 °C o más, con cielos despejados o apenas poca nubosidad y sin lluvia significativa en el horizonte.

Para el sábado, las condiciones seguirán siendo cálidas y estables, aunque algunas previsiones indican un leve aumento de la nubosidad y la posibilidad de un cambio hacia el domingo.

Resumen de la semana en Las Flores

  • Lunes: Sol radiante, máximas alrededor de 26 °C.
  • Martes: Ascenso térmico, máximas cercanas a 29 °C.
  • Miércoles: Mucho sol y calor, hasta 33 °C.
  • Jueves y viernes: Ambiente caluroso, máximas rondando 34 °C.
  • Sábado: Caluroso y parcialmente soleado, temperaturas elevadas.
  • Domingo: Podría llegar un leve cambio con mayor probabilidad de lluvia (a confirmar).

En definitiva, la semana será ideal para disfrutar del aire libre en Las Flores: predominio de sol, ausencia de lluvias destacadas y un notable aumento de las temperaturas hacia el fin de semana, típico de esta época del año y con el Servicio Meteorológico Nacional señalando estabilidad en las condiciones meteorológicas.

