Las Flores
La Asociación de Abogados de Las Flores alerta sobre posibles estafas mediante falsos expedientes judiciales
La entidad advirtió sobre consultas recibidas por correos electrónicos y comunicaciones vinculadas a supuestos expedientes inexistentes. Recomiendan extremar precauciones y consultar siempre con un profesional de confianza antes de realizar pagos o brindar información personal.
La Asociación de Abogados de Las Flores emitió un comunicado dirigido a la comunidad para advertir sobre la circulación de correos electrónicos y mensajes que hacen referencia a supuestos expedientes judiciales inexistentes o a actuaciones cuya autenticidad resulta dudosa.
Según informaron desde la institución, en los últimos días se han recibido diversas consultas de vecinos relacionadas con este tipo de comunicaciones, que podrían estar vinculadas a intentos de fraude o estafa.
Ante esta situación, la Asociación recomendó extremar las medidas de precaución, evitando proporcionar datos personales, no ingresando a enlaces sospechosos y absteniéndose de realizar pagos o transferencias sin verificar previamente la veracidad de la información recibida.
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Asimismo, señalaron que una de las mejores herramientas de prevención es consultar siempre con un abogado o abogada de confianza antes de tomar cualquier decisión relacionada con notificaciones, intimaciones o supuestas actuaciones judiciales.
Desde la entidad remarcaron que un profesional podrá asesorar adecuadamente, verificar la autenticidad de la comunicación recibida y orientar al ciudadano sobre los pasos a seguir de manera segura.
Finalmente, destacaron que la prevención y el asesoramiento profesional constituyen herramientas fundamentales para reducir riesgos, proteger los derechos de los ciudadanos y evitar que vecinos de la comunidad sean víctimas de maniobras fraudulentas.
La recomendación es clara: ante cualquier duda sobre una comunicación vinculada a cuestiones judiciales, consultar con un profesional antes de actuar.
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