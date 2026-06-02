Día del Bombero Voluntario: inauguraron una nueva dársena de acceso al cuartel para mejorar la seguridad operativa

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En el marco de las actividades por el Día del Bombero Voluntario, este lunes quedó inaugurada la nueva dársena de acceso al Cuartel de Bomberos Voluntarios de Las Flores sobre calle Moreno, una obra realizada con el acompañamiento de la Municipalidad y pensada para optimizar la seguridad y la operatividad de la institución.

La inauguración se concretó luego del acto protocolar desarrollado durante la mañana en el cuartel, que contó con la participación del intendente Fabián Blanstein, autoridades de la Asociación de Bomberos Voluntarios, integrantes del Cuerpo Activo y de Reserva, familiares e invitados.

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Durante la ceremonia se realizó la formación del personal, el izamiento de la Bandera Nacional, un homenaje a los bomberos fallecidos mediante un minuto de silencio y la colocación de una ofrenda floral en el monumento al Bombero. Además, se llevó a cabo el tradicional cambio de portadores de la enseña patria.

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Posteriormente, los presentes fueron invitados a recorrer y dejar formalmente habilitado el nuevo acceso al cuartel por calle Moreno. La obra incluye una dársena que permitirá mejorar la circulación y brindar mayor seguridad en el sector donde se encuentran la bomba y el sistema de carga de agua, fundamentales para la rápida respuesta ante emergencias.

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Al dirigirse a los presentes, el intendente Blanstein destacó la importancia del trabajo que realizan los bomberos voluntarios y remarcó el valor que representa para la comunidad contar con una institución comprometida, preparada y equipada para actuar en situaciones críticas.

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Las actividades continuaron con la colocación de ofrendas florales en el busto del General José de San Martín, en Plaza Mitre, y posteriormente con una recepción en el Palacio Municipal, donde se compartió un encuentro de camaradería. En ese marco, el Municipio realizó un aporte económico destinado a fortalecer el funcionamiento de la Asociación de Bomberos Voluntarios.

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Finalmente, el jefe comunal renovó su agradecimiento a todos los integrantes del cuerpo y a sus familias, destacando el esfuerzo, la dedicación y la vocación de servicio que demuestran diariamente en beneficio de toda la comunidad.

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