Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Las Flores: temperaturas en ascenso al inicio de la semana y descenso hacia el fin de semana

Las Flores

Las Flores: temperaturas en ascenso al inicio de la semana y descenso hacia el fin de semana

Foto del avatar

Publicado

hace 10 horas

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

El pronóstico del tiempo para Las Flores anticipa una semana con temperaturas variables, jornadas cálidas en el inicio y un descenso progresivo hacia el fin de semana, con mañanas frescas y tardes agradables.

Según los datos meteorológicos, el detalle día por día será el siguiente:

  • Lunes: mínima de 10°C y máxima de 30°C, con una mañana fresca y una tarde calurosa.
  • Martes: mínima de 16°C y máxima de 32°C, siendo la jornada más calurosa de la semana.
  • Miércoles: mínima de 19°C y máxima de 28°C, con temperaturas más moderadas.
  • Jueves: mínima de 13°C y máxima de 27°C, continuando el leve descenso térmico.
  • Viernes: mínima de 14°C y máxima de 25°C, ideal para actividades al aire libre.
  • Sábado: mínima de 19°C y máxima de 23°C, con ambiente templado durante todo el día.
  • Domingo: mínima de 15°C y máxima de 30°C, marcando un nuevo ascenso de la temperatura.

De esta manera, la semana presentará cambios marcados de temperatura, por lo que se recomienda a los vecinos estar atentos al pronóstico diario y tomar las precauciones necesarias, especialmente ante las jornadas de mayor calor.

Te puede interesar:

Las Flores registró temperaturas récord y se ubicó entre las diez más calientes del país según el SMN

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.