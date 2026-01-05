Las Flores: temperaturas en ascenso al inicio de la semana y descenso hacia el fin de semana

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El pronóstico del tiempo para Las Flores anticipa una semana con temperaturas variables, jornadas cálidas en el inicio y un descenso progresivo hacia el fin de semana, con mañanas frescas y tardes agradables.

Según los datos meteorológicos, el detalle día por día será el siguiente:

Lunes: mínima de 10°C y máxima de 30°C , con una mañana fresca y una tarde calurosa.

Martes: mínima de 16°C y máxima de 32°C , siendo la jornada más calurosa de la semana.

Miércoles: mínima de 19°C y máxima de 28°C , con temperaturas más moderadas.

Jueves: mínima de 13°C y máxima de 27°C , continuando el leve descenso térmico.

Viernes: mínima de 14°C y máxima de 25°C , ideal para actividades al aire libre.

Sábado: mínima de 19°C y máxima de 23°C , con ambiente templado durante todo el día.

mínima de y máxima de , con ambiente templado durante todo el día. Domingo: mínima de 15°C y máxima de 30°C, marcando un nuevo ascenso de la temperatura.

De esta manera, la semana presentará cambios marcados de temperatura, por lo que se recomienda a los vecinos estar atentos al pronóstico diario y tomar las precauciones necesarias, especialmente ante las jornadas de mayor calor.