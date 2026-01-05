Las Flores
Las Flores: temperaturas en ascenso al inicio de la semana y descenso hacia el fin de semana
El pronóstico del tiempo para Las Flores anticipa una semana con temperaturas variables, jornadas cálidas en el inicio y un descenso progresivo hacia el fin de semana, con mañanas frescas y tardes agradables.
Según los datos meteorológicos, el detalle día por día será el siguiente:
- Lunes: mínima de 10°C y máxima de 30°C, con una mañana fresca y una tarde calurosa.
- Martes: mínima de 16°C y máxima de 32°C, siendo la jornada más calurosa de la semana.
- Miércoles: mínima de 19°C y máxima de 28°C, con temperaturas más moderadas.
- Jueves: mínima de 13°C y máxima de 27°C, continuando el leve descenso térmico.
- Viernes: mínima de 14°C y máxima de 25°C, ideal para actividades al aire libre.
- Sábado: mínima de 19°C y máxima de 23°C, con ambiente templado durante todo el día.
- Domingo: mínima de 15°C y máxima de 30°C, marcando un nuevo ascenso de la temperatura.
De esta manera, la semana presentará cambios marcados de temperatura, por lo que se recomienda a los vecinos estar atentos al pronóstico diario y tomar las precauciones necesarias, especialmente ante las jornadas de mayor calor.
