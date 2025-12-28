Risas, abrazos y celebración: adultos mayores se reunieron para un cierre de año lleno de emoción

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Ayer sábado, en el Centro Recreativo de la Municipalidad, la Dirección de Adultos Mayores llevó adelante un emotivo encuentro para despedir el año, compartiendo un almuerzo junto a una importante cantidad de adultos y adultas mayores de la comunidad.

La jornada contó con la presencia del intendente municipal, Alberto Gelene; la concejal Ariana Pertusi, ex directora del área; el coordinador Mariano Montes de Oca; el equipo de la Dirección de Adultos Mayores integrado por Majo, Ceci, Ana y Daniel; y los profesores Anto y Enzo, quienes acompañaron y participaron activamente del encuentro.

Durante el día, los y las presentes disfrutaron de juegos, obsequios, música, baile, charlas y momentos de mucha alegría, en un clima de celebración y camaradería. El evento fue una oportunidad para compartir, fortalecer vínculos y celebrar un año marcado por el trabajo, el compromiso y la construcción comunitaria.

Desde la Dirección de Adultos Mayores se expresó un especial agradecimiento a todas las personas que formaron parte de esta jornada y se les deseó un Feliz Año Nuevo, con salud, amor y solidaridad, renovando el deseo de seguir compartiendo muchos más momentos de encuentro y bienestar en el año venidero.