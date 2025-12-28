Las Flores
Risas, abrazos y celebración: adultos mayores se reunieron para un cierre de año lleno de emoción
Ayer sábado, en el Centro Recreativo de la Municipalidad, la Dirección de Adultos Mayores llevó adelante un emotivo encuentro para despedir el año, compartiendo un almuerzo junto a una importante cantidad de adultos y adultas mayores de la comunidad.
La jornada contó con la presencia del intendente municipal, Alberto Gelene; la concejal Ariana Pertusi, ex directora del área; el coordinador Mariano Montes de Oca; el equipo de la Dirección de Adultos Mayores integrado por Majo, Ceci, Ana y Daniel; y los profesores Anto y Enzo, quienes acompañaron y participaron activamente del encuentro.
Durante el día, los y las presentes disfrutaron de juegos, obsequios, música, baile, charlas y momentos de mucha alegría, en un clima de celebración y camaradería. El evento fue una oportunidad para compartir, fortalecer vínculos y celebrar un año marcado por el trabajo, el compromiso y la construcción comunitaria.
Desde la Dirección de Adultos Mayores se expresó un especial agradecimiento a todas las personas que formaron parte de esta jornada y se les deseó un Feliz Año Nuevo, con salud, amor y solidaridad, renovando el deseo de seguir compartiendo muchos más momentos de encuentro y bienestar en el año venidero.
