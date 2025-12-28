Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Risas, abrazos y celebración: adultos mayores se reunieron para un cierre de año lleno de emoción

Las Flores

Risas, abrazos y celebración: adultos mayores se reunieron para un cierre de año lleno de emoción

Foto del avatar

Publicado

hace 2 minutos

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

Ayer sábado, en el Centro Recreativo de la Municipalidad, la Dirección de Adultos Mayores llevó adelante un emotivo encuentro para despedir el año, compartiendo un almuerzo junto a una importante cantidad de adultos y adultas mayores de la comunidad.

La jornada contó con la presencia del intendente municipal, Alberto Gelene; la concejal Ariana Pertusi, ex directora del área; el coordinador Mariano Montes de Oca; el equipo de la Dirección de Adultos Mayores integrado por Majo, Ceci, Ana y Daniel; y los profesores Anto y Enzo, quienes acompañaron y participaron activamente del encuentro.

Durante el día, los y las presentes disfrutaron de juegos, obsequios, música, baile, charlas y momentos de mucha alegría, en un clima de celebración y camaradería. El evento fue una oportunidad para compartir, fortalecer vínculos y celebrar un año marcado por el trabajo, el compromiso y la construcción comunitaria.

Te puede interesar:

Comenzó la temporada 2025–2026 en el Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”

Desde la Dirección de Adultos Mayores se expresó un especial agradecimiento a todas las personas que formaron parte de esta jornada y se les deseó un Feliz Año Nuevo, con salud, amor y solidaridad, renovando el deseo de seguir compartiendo muchos más momentos de encuentro y bienestar en el año venidero.

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.