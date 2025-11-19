Se encuentra abierta la inscripción para la Colonia de Verano 2026 de Adultos Mayores

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

La Dirección de Adultos Mayores, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, informa que se encuentra abierta la inscripción para la Colonia de Verano 2026.

Quienes deseen ser parte pueden anotarse de 8:30 a 13:30 horas en la oficina de Av. San Martín 480.