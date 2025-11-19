Connect with us
Se encuentra abierta la inscripción para la Colonia de Verano 2026 de Adultos Mayores

Las Flores

Se encuentra abierta la inscripción para la Colonia de Verano 2026 de Adultos Mayores

hace 7 horas

La Dirección de Adultos Mayores, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, informa que se encuentra abierta la inscripción para la Colonia de Verano 2026.

Quienes deseen ser parte pueden anotarse de 8:30 a 13:30 horas en la oficina de Av. San Martín 480.

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

