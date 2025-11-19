Las Flores
Se encuentra abierta la inscripción para la Colonia de Verano 2026 de Adultos Mayores
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
La Dirección de Adultos Mayores, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, informa que se encuentra abierta la inscripción para la Colonia de Verano 2026.
Quienes deseen ser parte pueden anotarse de 8:30 a 13:30 horas en la oficina de Av. San Martín 480.
La Cooperativa de Electricidad de Las Flores definió la nueva distribución de cargos del Consejo de Administración
Trenes Argentinos ya puso a la venta los pasajes para viajar a Mar del Plata este verano
El Club de Pesca organiza una nueva edición del Concurso Infantil: un clásico que sigue creciendo
Las Flores recibirá más de $50 millones de la Provincia para cubrir gastos de los Juegos Bonaerenses
Se encuentra abierta la inscripción para la Colonia de Verano 2026 de Adultos Mayores
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras