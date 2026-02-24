Connect with us
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Adultos Mayores brillaron en Corsolandia y celebraron el cierre de la Colonia de Verano en el Centro Recreativo Municipal

Las Flores

Adultos Mayores brillaron en Corsolandia y celebraron el cierre de la Colonia de Verano en el Centro Recreativo Municipal

hace 5 horas

El día sábado 21 la Comparsa de Adultos Mayores “Colibrí” participó de la jornada de apertura de la 54º edición Corsolandia, desarrollando así la actividad intergeneracional, con alegría, color y a puro ritmo, «porque la edad no es una barrera para disfrutar y compartir con los peques y la comunidad toda».

En tanto, el domingo 22 en el Centro Recreativo Municipal «Néstor Kirchner» desde las primeras horas de la mañana, se llevó a cabo el Cierre de Verano de la Colonia de Adultos Mayores con más de un centenar de adultos y familia.

Se contó además con la presencia del intendente Fabián Blanstein, la secretaria de Desarrollo Humano, Mariángeles Basile; el director del área, Mariano Montes de Oca junto a todo el equipo de trabajo que fueron parte e hicieron posible el desarrollo de la misma. También acompañaron las directoras de Discapacidad, Manuela Cieza; de Niñez y Adolescencia, Lucila Meléndez y de Promoción Comunitaria, Silvina Castro.

Durante la jornada se realizó un almuerzo, juegos recreativos, actividades acuáticas y el cierre del día se llevó a cabo con el tradicional fogón. Fue un momento de alegría, reflexión y vivencias compartidas, momentos únicos que quedarán guardados en nuestros corazones.

