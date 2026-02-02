Las Flores
Con apoyo municipal, Corsolandia volverá a llenar de color y alegría las noches de febrero en Las Flores
El intendente municipal Fabián Blanstein mantuvo este mediodía una reunión con integrantes de la Comisión de Corsolandia para avanzar en distintos aspectos vinculados a la organización del tradicional carnaval infantil, evento que volverá a contar con un fuerte acompañamiento de la Municipalidad de Las Flores.
Durante el encuentro, las referentes Mabel García, Andrea Barros, Mabel Confeggi y Marcela Cabrera recibieron el respaldo del Ejecutivo local para la realización de la edición 2026 de Corsolandia, que se llevará a cabo los días sábado 21, domingo 22, sábado 27 y domingo 28 de febrero.
En la reunión también participó el director de Cultura, Juan Bautista Saladino, y se acordaron diversas acciones de trabajo conjunto para garantizar una celebración a la altura de las expectativas. Este histórico evento de la comunidad vuelve a convocar año tras año a niños y familias que, con entusiasmo y compromiso, forman parte de una de las fiestas más esperadas del calendario local.
