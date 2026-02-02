Con apoyo municipal, Corsolandia volverá a llenar de color y alegría las noches de febrero en Las Flores

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El intendente municipal Fabián Blanstein mantuvo este mediodía una reunión con integrantes de la Comisión de Corsolandia para avanzar en distintos aspectos vinculados a la organización del tradicional carnaval infantil, evento que volverá a contar con un fuerte acompañamiento de la Municipalidad de Las Flores.

Durante el encuentro, las referentes Mabel García, Andrea Barros, Mabel Confeggi y Marcela Cabrera recibieron el respaldo del Ejecutivo local para la realización de la edición 2026 de Corsolandia, que se llevará a cabo los días sábado 21, domingo 22, sábado 27 y domingo 28 de febrero.

En la reunión también participó el director de Cultura, Juan Bautista Saladino, y se acordaron diversas acciones de trabajo conjunto para garantizar una celebración a la altura de las expectativas. Este histórico evento de la comunidad vuelve a convocar año tras año a niños y familias que, con entusiasmo y compromiso, forman parte de una de las fiestas más esperadas del calendario local.