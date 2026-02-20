Este fin de semana llega una nueva edición de Corsolandia

La organización de Corsolandia 2026 informó detalles importantes sobre la realización del tradicional Carnaval Infantil, que tendrá lugar los días 21, 22, 27 y 28 de febrero.

El evento se desarrollará sobre la calle General Paz, en el tramo comprendido entre Alem y Avellaneda. Durante esas jornadas, a partir de las 18 horas, se llevará a cabo el corte y acondicionamiento del sector, por lo que se solicita la colaboración de vecinos y comerciantes, especialmente en lo que respecta al despeje de vehículos.

Desde la organización agradecieron la comprensión y el acompañamiento de la comunidad, con el objetivo de que cada noche pueda desarrollarse con normalidad y en un clima de festejo para los más pequeños.

Ante cualquier duda o situación particular, se encuentra disponible el teléfono 2244 427686 para realizar consultas.

Corsolandia es uno de los eventos más esperados por los niños y niñas de la ciudad, consolidándose como un espacio de encuentro y celebración familiar en el marco de los carnavales.