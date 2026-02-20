Connect with us
Este fin de semana llega una nueva edición de Corsolandia

Las Flores

Este fin de semana llega una nueva edición de Corsolandia

Publicado

hace 12 horas

-

La organización de Corsolandia 2026 informó detalles importantes sobre la realización del tradicional Carnaval Infantil, que tendrá lugar los días 21, 22, 27 y 28 de febrero.

El evento se desarrollará sobre la calle General Paz, en el tramo comprendido entre Alem y Avellaneda. Durante esas jornadas, a partir de las 18 horas, se llevará a cabo el corte y acondicionamiento del sector, por lo que se solicita la colaboración de vecinos y comerciantes, especialmente en lo que respecta al despeje de vehículos.

Desde la organización agradecieron la comprensión y el acompañamiento de la comunidad, con el objetivo de que cada noche pueda desarrollarse con normalidad y en un clima de festejo para los más pequeños.

Ante cualquier duda o situación particular, se encuentra disponible el teléfono 2244 427686 para realizar consultas.

Corsolandia es uno de los eventos más esperados por los niños y niñas de la ciudad, consolidándose como un espacio de encuentro y celebración familiar en el marco de los carnavales.

