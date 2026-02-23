Las Flores
Pasó el primer fin de semana de Corsolandia 2026
Una multitud disfrutó el sábado 21 y ayer domingo 22 de febrero de los dos primeros días del carnaval infantil de Las Flores que llegó a su 54° edición y volvió a demostrar el nivel de importancia social que define su valiosa trayectoria.
Niños y niñas con sus disfraces y carrozas, acompañados por sus familias, ganaron el paseo de avenida General Paz entre Avellaneda y Alem, donde el público también fue protagonista con su masiva presencia.
Todos desfilaron ante el escenario ubicado en la esquina de Moreno y Av. General Paz, donde los jurados observaron el paso de los participantes para poder definir el próximo fin de semana, luego de las dos últimas noches, quienes serán los premiados.
Este fin de semana llega una nueva edición de Corsolandia
Además de la exhibición de los trajes y las ocurrentes ornamentaciones de las carrozas, el sábado hubo un lindo espectáculo con zancos y fue muy aplaudida la actuación de la Comparsa de Adultos Mayores; mientras que el domingo se destacó la presentación de la murga “Desquiciados de la Luna”. Esta agrupación florense, que conduce el profesor Fabián Pallero, cerró la segunda noche de las cuatro programadas para el carnaval infantil.
La Comisión de Corsolandia, con el apoyo de la Municipalidad de Las Flores, se prepara para el próximo viernes 27 y sábado 28, poder cumplir, en sus dos últimas jornadas, con todas las expectativas que el carnaval infantil, desde hace más de 50 años, ha sabido generar en toda nuestra comunidad.
