Desde este lunes 26 de enero abren las inscripciones para participar del Carnaval Infantil 2026

Desde este lunes 26 de enero quedará abierta la inscripción para participar del Carnaval Infantil 2026, que se desarrollará los días 21, 22, 27 y 28 de febrero, prometiendo cuatro jornadas a puro brillo, color y alegría para toda la familia.

Las categorías habilitadas para esta edición serán: Automotor, Disfraz Individual, Disfraz Dupla, Bebé, Carroza, Gauchesco, Grupo Menor y Grupo Mayor, abarcando una amplia variedad de propuestas artísticas y recreativas.

La inscripción se realizará de manera presencial en la Dirección de Cultura municipal, ubicada en General Paz 570, de lunes a viernes, en los horarios de 8 a 14 horas y de 19 a 21 horas. Desde la organización recordaron que todos los participantes deberán registrarse obligatoriamente para poder ser evaluados por el jurado durante el evento.

Al respecto, la presidenta de la Comisión Organizadora, Mabel García, destacó el espíritu del carnaval:

«Tenemos un simple objetivo: ver reflejada en las caras de todos los niños y familias una gran sonrisa y que se disfrute de una gran fiesta con brillo, color y alegría durante los días del evento». El Carnaval Infantil 2026 se perfila así como una nueva oportunidad para celebrar la creatividad, la participación comunitaria y la diversión de los más chicos.