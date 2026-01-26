Las Flores
Desde este lunes 26 de enero abren las inscripciones para participar del Carnaval Infantil 2026
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Desde este lunes 26 de enero quedará abierta la inscripción para participar del Carnaval Infantil 2026, que se desarrollará los días 21, 22, 27 y 28 de febrero, prometiendo cuatro jornadas a puro brillo, color y alegría para toda la familia.
Las categorías habilitadas para esta edición serán: Automotor, Disfraz Individual, Disfraz Dupla, Bebé, Carroza, Gauchesco, Grupo Menor y Grupo Mayor, abarcando una amplia variedad de propuestas artísticas y recreativas.
La inscripción se realizará de manera presencial en la Dirección de Cultura municipal, ubicada en General Paz 570, de lunes a viernes, en los horarios de 8 a 14 horas y de 19 a 21 horas. Desde la organización recordaron que todos los participantes deberán registrarse obligatoriamente para poder ser evaluados por el jurado durante el evento.
Con música, danza y gran marco de público pasó la segunda noche de la Peatonal Cultural 2026
Al respecto, la presidenta de la Comisión Organizadora, Mabel García, destacó el espíritu del carnaval:
«Tenemos un simple objetivo: ver reflejada en las caras de todos los niños y familias una gran sonrisa y que se disfrute de una gran fiesta con brillo, color y alegría durante los días del evento». El Carnaval Infantil 2026 se perfila así como una nueva oportunidad para celebrar la creatividad, la participación comunitaria y la diversión de los más chicos.
El Gobierno fijó una suba del 2,85% en jubilaciones y pensiones desde febrero de 2026, ajustada por IPC con dos meses de retraso
Desde este lunes 26 de enero abren las inscripciones para participar del Carnaval Infantil 2026
Con música, danza y gran marco de público pasó la segunda noche de la Peatonal Cultural 2026
Reestructuración bancaria: Santander confirma el cierre de su sucursal en Roque Pérez
Conmoción en la Policía Bonaerense: se suicidó un sargento del GAD oriundo de 25 de Mayo
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras