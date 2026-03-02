Connect with us
Corsolandia fue todo brillo, color y alegría

Las Flores

Nuevamente, como ocurre año tras año, Corsolandia, el carnaval infantil florense, volvió a demostrar su vigencia que lo hace inolvidable.

Aquellos y aquellas que alguna vez se disfrazaron, hoy vieron a sus hijos, sobrinos y nietos desfilar por la avenida General Paz entre Alem y Avellaneda, el lugar donde la cincuentenaria edición se llevó a cabo con un marco de público multitudinario durante sus cuatro noches de realizaciones en dos fines de semana consecutivos.

El sábado pasado fue la última noche de entrega de premios y reconocimientos, donde la Comisión organizadora se destacó por su trabajo de siempre.

Con el apoyo también de la Municipalidad de Las Flores, la 54° edición 2026 del carnaval infantil tuvo disfraces, carrozas, grupos mayores y menores que participaron de una fiesta convertida ya en símbolo de nuestra identidad social.

En el cierre del magnífico e histórico evento, hubo pequeños cantores arriba del escenario; también chicas de “Bailando con el alma” y durante la entrega de premios, el intendente municipal Fabián Blanstein, que ya había estado presente en noches anteriores, compartió los últimos momentos de esta edición que fue vivida con mucha emoción y alegría.

La postal de siempre, que suele llenar el espíritu, se volvió a ver en la retirada después del último día: los papás, cansados pero felices, de regreso y caminando por la calle, llevan las carrozas que hicieron con tanto amor y esmero para sus hijos.

Pasó la 54° edición de Corsolandia y fue todo un éxito. La magia del carnaval infantil de Las Flores sigue su camino con su luz encendida que, gracias al trabajo y al esfuerzo de los organizadores que continúan con el legado, ya será imposible poder apagarla.

