Las Flores
Hockey: El Taladro cosechó importantes triunfos ante San Miguel de Las Heras por el Apertura 2026
El hockey del Club El Taladro de Las Flores tuvo una destacada jornada este viernes en la fecha recupero correspondiente a la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Cuenca del Salado, enfrentando a San Miguel de Las Heras y logrando resultados contundentes en todas las catégorias categorías.
En Séptima división, el conjunto florense se impuso por 3 a 2 en un partido muy parejo y disputado. Con este triunfo, el equipo —integrado por jugadoras de categoría Sub 14— continúa consolidando una gran campaña y actualmente se ubica en la segunda posición del campeonato, siendo uno de los protagonistas del certamen.
Por su parte, en Sexta división, El Taladro mostró todo su poder ofensivo y no dejó dudas: goleó 12 a 0, en una actuación arrolladora que reflejó la superioridad durante todo el encuentro. En la categoría Intermedia, el conjunto de Las Flores se quedó con la victoria por W.O. (0-3).
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Finalmente, en Primera división, El Taladro cerró la jornada con otro sólido triunfo por 3 a 0, coronando una fecha muy positiva en líneas generales. De esta manera, el equipo continúa demostrando un gran presente en la Liga Cuenca del Salado, con categorías competitivas y en constante crecimiento, reafirmando el buen trabajo que se viene realizando desde las bases.
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