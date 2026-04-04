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Hockey: El Taladro cosechó importantes triunfos ante San Miguel de Las Heras por el Apertura 2026

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Hockey: El Taladro cosechó importantes triunfos ante San Miguel de Las Heras por el Apertura 2026

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El hockey del Club El Taladro de Las Flores tuvo una destacada jornada este viernes en la fecha recupero correspondiente a la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Cuenca del Salado, enfrentando a San Miguel de Las Heras y logrando resultados contundentes en todas las catégorias categorías.

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En Séptima división, el conjunto florense se impuso por 3 a 2 en un partido muy parejo y disputado. Con este triunfo, el equipo —integrado por jugadoras de categoría Sub 14— continúa consolidando una gran campaña y actualmente se ubica en la segunda posición del campeonato, siendo uno de los protagonistas del certamen.

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Por su parte, en Sexta división, El Taladro mostró todo su poder ofensivo y no dejó dudas: goleó 12 a 0, en una actuación arrolladora que reflejó la superioridad durante todo el encuentro. En la categoría Intermedia, el conjunto de Las Flores se quedó con la victoria por W.O. (0-3).

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Finalmente, en Primera división, El Taladro cerró la jornada con otro sólido triunfo por 3 a 0, coronando una fecha muy positiva en líneas generales. De esta manera, el equipo continúa demostrando un gran presente en la Liga Cuenca del Salado, con categorías competitivas y en constante crecimiento, reafirmando el buen trabajo que se viene realizando desde las bases.

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