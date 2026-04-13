La Provincia giró fondos a municipios: Las Flores recibió casi $36 millones para servicios, obras o gastos corrientes

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Este envío corresponde al 8% de un bono en pesos autorizado por hasta $232.338 millones, y representa un alivio financiero para las administraciones locales en un contexto económico complejo. Al no tener un destino específico, estos fondos permiten a los municipios afrontar gastos corrientes, sostener servicios o avanzar con obras según sus propias prioridades.

La distribución se realizó a través del Coeficiente Único de Distribución (CUD), una fórmula que contempla variables como la población, la capacidad de recaudación y las necesidades básicas de cada distrito. Sin embargo, este sistema vuelve a poner en evidencia una tendencia histórica: los municipios más grandes concentran la mayor parte de los recursos.

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En ese sentido, el ranking es encabezado por La Matanza, que recibió $856,46 millones, seguida por La Plata ($412,39 millones) y Malvinas Argentinas ($412,78 millones). También figuran entre los más beneficiados Lomas de Zamora y Merlo, todos con cifras muy superiores al promedio.

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En contraste, los distritos más pequeños quedan relegados a montos considerablemente menores. Tordillo, por ejemplo, recibió apenas $8,23 millones, mientras que General Guido y Lezama percibieron $12,12 millones y $15,12 millones respectivamente.

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Dentro de este panorama, Las Flores se ubica en un rango intermedio, con una partida que si bien resulta significativa para la escala local, queda lejos de los grandes centros urbanos. Esta situación refleja las limitaciones del esquema de reparto, que tiende a replicar las diferencias estructurales entre municipios.

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Desde distintos sectores del interior bonaerense suelen plantearse cuestionamientos al CUD, señalando que no contempla adecuadamente las dificultades que enfrentan las comunas más chicas para generar recursos propios ni las rigideces de sus presupuestos.

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Otro aspecto relevante es el origen de los fondos: provienen de una colocación de deuda en el mercado local. Esto implica que parte del financiamiento provincial se sustenta en endeudamiento, trasladando hacia el futuro el costo de estas transferencias.

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En el plano político, el carácter de libre disponibilidad refuerza la autonomía de los intendentes, pero también abre el debate sobre los mecanismos de control y la transparencia en el uso de los recursos.

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De este modo, la llegada de estos fondos a Las Flores representa un respaldo económico importante, aunque también vuelve a exponer una discusión de fondo en la provincia: cómo garantizar una distribución más equitativa sin profundizar la brecha entre el conurbano y el interior bonaerense.

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